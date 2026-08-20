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20.08.2026 06:37:00
Siglent Technologies A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Siglent Technologies A liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Siglent Technologies A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.34 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33.20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 195.8 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 147.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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