Siglent Technologies A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Siglent Technologies A liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Siglent Technologies A die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.38 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.220 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 41.17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 215.5 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 152.7 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch