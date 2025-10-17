Sight Sciences Aktie 112317480 / US82657M1053
17.10.2025 20:45:30
Sight Sciences Shares Jump 32% On Medicare Pricing Update For TearCare System
(RTTNews) - Sight Sciences, Inc. (SGHT) shares rose 32.53 percent to $4.56, up $1.11 on Friday after announcing that Medicare Administrative Contractors Novitas Solutions and First Coast Service Options established jurisdiction-wide pricing for CPT code 0563T, which covers procedures performed using the company's TearCare System. The pricing takes effect January 1, 2025, across all relevant jurisdictions.
The stock traded between $3.89 and $4.80 during the session, compared with a previous close of $3.45 on the Nasdaq. Trading volume surged to 1.30 million shares, far exceeding the average of 110,412.
The 52-week range is between $2.03 and $6.08.
