17.10.2025 20:45:30

Sight Sciences Shares Jump 32% On Medicare Pricing Update For TearCare System

Sight Sciences
4.66 USD 34.76%
(RTTNews) - Sight Sciences, Inc. (SGHT) shares rose 32.53 percent to $4.56, up $1.11 on Friday after announcing that Medicare Administrative Contractors Novitas Solutions and First Coast Service Options established jurisdiction-wide pricing for CPT code 0563T, which covers procedures performed using the company's TearCare System. The pricing takes effect January 1, 2025, across all relevant jurisdictions.

The stock traded between $3.89 and $4.80 during the session, compared with a previous close of $3.45 on the Nasdaq. Trading volume surged to 1.30 million shares, far exceeding the average of 110,412.

The 52-week range is between $2.03 and $6.08.