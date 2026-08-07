Sight Sciences hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sight Sciences hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Sight Sciences vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.4 Millionen USD – ein Plus von 19.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sight Sciences 19.6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch