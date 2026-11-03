Sigachi Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sigachi Industries hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.27 INR, nach 0.280 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 1.30 Milliarden INR gegenüber 1.10 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch