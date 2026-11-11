SIGA Technologies präsentierte Quartalsergebnisse

SIGA Technologies präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SIGA Technologies -0.090 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 49.62 Prozent auf 1.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch