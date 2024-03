SIG-Verwaltungsrat kauft für 41 Millionen Franken zu

Wie aus einer Offenlegungsmeldung an die Börsenaufsicht SIX Exchange Regulation vom Montagabend hervorgeht, erwarb ein nicht-exekutiv tätiges Verwaltungsratsmitglied über eine nahestehende juristische Person 2,3 Millionen SIG -Aktien im Wert von rund 41,2 Millionen Franken.

Die Transaktion wurde am vergangen Freitag dem 1. Februar ausgeführt und damit nur wenige Tage nach der Vorlage der Jahreszahlen am Dienstag. Bekanntlich öffnen sich nach der Zahlenpublikation wieder die Handelsfenster für Firmeninsider.

Um wen es sich bei der Transkation handelt, geht aus der Mitteilung nicht näher hervor. Grösster Einzelaktionär unter den Verwaltungsräten ist aktuell mit Abstand Laurens Last. Laut dem aktuellen Geschäftsbericht hielt er per Ende 2023 rund 35,9 Millionen Aktien am Unternehmen. Dies vor allem über seine Clean Holding. An zweiter Stelle folgt Abdallah al Obeikan mit rund 1,8 Millionen Aktien.

Zürich (awp)