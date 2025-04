SIG Group-Aktionäre stimmen allen Anträgen an GV zu

So bestätigten sie etwa die Dividende von 0,49 Franken pro Aktie (VJ 0,48 Franken).

Ferner wurde Ola Rollén als neuer Präsident in den Verwaltungsrat gewählt. Daneben wurden Niren Chaudhary und Urs Riedener als neue Mitglieder gewählt und die zur Wiederwahl stehenden Mitglieder für ein weiteres Jahr bestätigt. Die bisherigen Mitglieder Andreas Umbach (bisheriger Präsident), Matthias Währen, Wah-Hui Chu und Laurens Last stellten sich derweil nicht mehr zur Wiederwahl.

Ende Februar hatte der SIG-Verwaltungsrat für Schlagzeilen gesorgt, als er sich gegen eine Wiederwahl des Holländers Laurens Last ausgesprochen hatte. Dieser gehörte dem Gremium seit April 2022 an und ist mit einem Anteil von gut 10 Prozent der grösste Aktionär des Unternehmens. Hintergrund der Nicht-Empfehlung ist ein Rechtsstreit. Eine Firma von Last habe gegen SIG ein Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet, hiess es damals.

An der Veranstaltung waren laut den Angaben rund 72 Prozent des Aktienkapitals vertreten.

