Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’302 -0.6%  SPI 20’181 -0.6%  Dow 53’511 -0.4%  DAX 26’339 -0.4%  Euro 0.9387 -0.1%  EStoxx50 6’530 -0.1%  Gold 4’425 1.1%  Bitcoin 51’858 1.6%  Dollar 0.8102 -0.3%  Öl 89.1 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Xiaomi präsentiert Quartalsergebnisse
HSBC beruhigt: Sektorrotation bei KI-Aktien nur vorübergehende Gewinnmitnahme
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Suche...
Plus500 Depot

SIG Combibloc Group Aktie 11459218 / CH0114592188

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.08.2026 18:36:36

SIG erlebt innerhalb eines Jahres zweiten abrupten CEO-Wechsel

(Zusammenfassung mit Schlusskurs)

Neuhausen (awp) - Beim Schaffhauser Verpackungsspezialisten SIG kommt es innerhalb eines Jahres zum zweiten abrupten Wechsel an der Unternehmensspitze. Nachdem der langjährige CEO Samuel Sigrist im August 2025 mit sofortiger Wirkung abgetreten war, verlässt nun auch sein Nachfolger Mikko Keto das Unternehmen vorzeitig. Die Anleger reagieren brüskiert.

Keto hatte sein Amt erst Anfang März angetreten. Neue Konzernchefin wird Ann-Kristin Erkens, die SIG bereits seit dem Abgang von Sigrist von August 2025 bis Ende Februar 2026 interimistisch geführt hatte.

Der Verwaltungsrat habe frühzeitig erkannt, dass sich die Anforderungen an die Führung des Unternehmens verändert hätten, erklärte ein SIG-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. "Es hat sich gezeigt, dass das Unternehmen eine andere Art von Führung braucht und der kulturelle Fit nicht gepasst hat."

Weitere Angaben zu den Gründen für den Abgang von Keto machte das Unternehmen zunächst nicht. Der Manager war zuvor unter anderem als CEO des dänischen Bergbauausrüsters FLSmidth tätig. Seine Amtszeit bei SIG endet nun nach knapp sechs Monaten.

SIG setzt wieder auf Erkens

Damit setzt SIG erneut auf Erkens. Die bisherige Finanzchefin hatte nach dem Abgang von Sigrist zwischenzeitlich die Führung übernommen, nun wird sie definitiv CEO. Sie bleibt auch Finanzchefin, bis eine Nachfolge bestimmt ist.

"Ann-Kristin Erkens hat als Interim-CEO die Transformation aufgegleist und dabei gute Ergebnisse erzielt. Darum ist sie die Richtige, um das Unternehmen in die nächste Phase zu führen", erklärte der Sprecher.

Zweiter abrupter CEO-Wechsel in einem Jahr

Mit dem Abgang von Keto kommt es bei SIG innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten abrupten Wechsel an der Spitze der Konzernleitung. Der erste Wechsel war noch Teil eines grösseren Umbaus bei SIG gewesen.

Im April 2025 war der Schwede Ola Rollén zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden. Der neue Verwaltungsrat leitete anschliessend eine umfassende Strategieüberprüfung ein. Im August 2025 einigten sich Verwaltungsrat und Sigrist auf dessen Rücktritt mit sofortiger Wirkung.

SIG erklärte damals, man suche eine neue Führung, um das Unternehmen durch die nächste Phase zu führen. Schon bei der Ankündigung von Keto im vergangenen Herbst hatte es geheissen, der Finne sei "für die Umsetzung der Richtige."

Nun setzt SIG also auf eine interne Lösung. Erkens kennt die laufende Transformation bereits aus ihrer Zeit als Interimschefin und soll das Unternehmen in die nächste Phase führen.

Kapitalmarkttag im Fokus

Im Fokus steht für Erkens nicht zuletzt auch der Kapitalmarkttag am 27. Oktober, der trotz dem jüngsten Führungswechsel wie geplant stattfinden soll. Dort wird die Managerin ein Update zur Strategie von SIG und den mittelfristigen Zielsetzungen geben.

Die Prognosen für das laufende Geschäftjahr werden am Montag schon einmal bestätigt. Demnach erwartet die Gruppe im "Übergangsjahr" 2026 weiterhin ein währungsbereinigtes und zu konstanten Kunststoffpreisen berechnetes Umsatzwachstum von 0 bis 2 Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 15,7 und 16,2 Prozent.

Die Anleger reagieren verschnupft auf den abrupten CEO-Abgang. Die Aktie der SIG Group verliert am Montag bei sehr hohen Volumen über 17 Prozent. Die Analysten bezeichnen den abtretenden CEO als "Fehlbesetzung". Nun müsse das Management am Investorentag eine "klare und glaubwürdige" Erklärung für den Führungswechsel liefern und die strategische Roadmap sowie die Finanzziele bekräftigen.

ra/uh/ls

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SIG Combibloc Group AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SIG Combibloc Group AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Nebius explodiert um 454 % – ist das die nächste große KI-Aktie?
11:30 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekorde mit Warnsignalen
10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.32 SXBVXU
Short 15’223.42 13.77 SQBT1U
Short 15’795.81 8.88 STBNIU
SMI-Kurs: 14’302.39 17.08.2026 17:31:39
Long 13’738.34 19.99 SYB31U
Long 13’429.84 13.90 SHB7NU
Long 12’838.33 8.88 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht zweistellig ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Partners Group-Aktie kaum verändert: Privatkredit-Mandat über 1 Milliarde US-Dollar in Asien abgeschlossen
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Stadler Rail als Opfer: Angeklagter bestreitet Beteiligung an Ransomware-Angriff - Aktie in Rot
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.