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17.08.2026 08:27:36

SIG erlebt innerhalb eines Jahres zweiten abrupten CEO-Wechsel

(Meldung ausgebaut)

Neuhausen (awp) - Beim Schaffhauser Verpackungsspezialisten SIG kommt es innerhalb eines Jahres zum zweiten abrupten Wechsel an der Unternehmensspitze. Nachdem der langjährige CEO Samuel Sigrist im August 2025 mit sofortiger Wirkung abgetreten war, verlässt nun auch sein Nachfolger Mikko Keto das Unternehmen vorzeitig.

Keto hatte sein Amt erst Anfang März angetreten. Neue Konzernchefin wird Ann-Kristin Erkens, die SIG bereits seit dem Abgang von Sigrist von August 2025 bis Ende Februar 2026 interimistisch geführt hatte.

Der Verwaltungsrat habe frühzeitig erkannt, dass sich die Anforderungen an die Führung des Unternehmens verändert hätten, erklärte ein SIG-Sprecher auf Anfrage von AWP. "Es hat sich gezeigt, dass das Unternehmen eine andere Art von Führung braucht und der kulturelle Fit nicht gepasst hat."

Weitere Angaben zu den Gründen für den Abgang von Keto machte das Unternehmen zunächst nicht. Der Manager war zuvor unter anderem als CEO des dänischen Bergbauausrüsters FLSmidth tätig. Seine Amtszeit bei SIG endet nun nach knapp sechs Monaten.

SIG setzt wieder auf Erkens

Damit setzt SIG erneut auf Erkens. Die bisherige Finanzchefin hatte nach dem Abgang von Sigrist zwischenzeitlich die Führung übernommen, nun wird sie definitiv CEO. Sie bleibt auch Finanzchefin, bis eine Nachfolge bestimmt ist.

"Ann-Kristin Erkens hat als Interim-CEO die Transformation aufgegleist und dabei gute Ergebnisse erzielt. Darum ist sie die Richtige, um das Unternehmen in die nächste Phase zu führen", erklärte der Sprecher.

Zweiter abrupter CEO-Wechsel in einem Jahr

Mit dem Abgang von Keto kommt es bei SIG innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten abrupten Wechsel an der Spitze der Konzernleitung. Der erste Wechsel war noch Teil eines grösseren Umbaus bei SIG gewesen.

Im April 2025 war der Schwede Ola Rollén zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden. Der neue Verwaltungsrat leitete anschliessend eine umfassende Strategieüberprüfung ein. Im August 2025 einigten sich Verwaltungsrat und Sigrist auf dessen Rücktritt mit sofortiger Wirkung.

SIG erklärte damals, man suche eine neue Führung, um das Unternehmen durch die nächste Phase zu führen. Schon bei der Ankündigung von Keto im vergangenen Herbst hatte es geheissen, der Finne sei "für die Umsetzung der Richtige."

Nun setzt SIG nun also auf eine interne Lösung. Erkens kennt die laufende Transformation bereits aus ihrer Zeit als Interimschefin und soll das Unternehmen nun als definitive CEO in die nächste Phase führen.

Im Fokus steht für Erkens nun nicht zuletzt auch der Kapitalmarkttag am 27. Oktober 2026, der trotz der jüngsten Führungswechsel wie geplant stattfinden soll. Dort wird die Managerin ein Update zur Strategie von SIG und zu den mittelfristigen Zielsetzungen geben.

Die Prognosen für das laufende Geschäftjahr werden am Montag jedenfalls schon einmal bestätigt. Demnach erwartet die Gruppe im "Übergangsjahr" 2026 weiterhin ein währungsbereinigtes und zu konstanten Kunststoffpreisen berechnetes Umsatzwachstum von 0 bis 2 Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 15,7 und 16,2 Prozent.

ra/uh

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