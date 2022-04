SIG Combibloc heisst bald SIG Grou: Aktionäre stimmen Namensänderung zu

So wurde etwa die Änderung des Firmennamens in "S IG Group AG " bewilligt, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.

Zudem wurde Laurens Last als neues Mitglied des Aufsichtsgremiums gewählt und eine Bardividende von 0,45 Franken je Aktie genehmigt. Diese wird aus den Kapitaleinlagereserven bezahlt.

Neuhausen (awp)