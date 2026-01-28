Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analyst treibt den Kurs 28.01.2026 13:16:00

SIG-Aktien ziehen nach Kurszielerhöhung deutlich an

Für die Aktien der SIG Group gibt es einen prominenten Fürsprecher. Eine Kurszielerhöhung von der Citigroup auf 13,80 Franken sorgt am Mittwoch für Kursgewinne.

Zuletzt stemmen sich die Titel mit plus 3,02 Prozent auf 12,29 CHF gegen den negativen Gesamtmarkt

Damit entfernt sich die SIG-Aktie kontinuierlich weiter von ihrem Tief Anfang Oktober und hat fast das Niveau vor der Gewinnwarnung Mitte September wieder erreicht. Damals hatte der Verpackungsspezialist die Ziele gesenkt und die Dividende gestrichen. Mittlerweile wurde auch ein neuer CEO angekündigt, nachdem der frühere CEO Anfang August entlassen worden war. Mikko Keto soll im ersten Halbjahr 2026 das Ruder übernehmen und den Transformationsprozess umsetzen. Bis zum 2025-Hoch der Aktie aus 2025 bei klar über 20 Franken ist es allerdings immer noch ein weiter Weg.

Die Analysten der Citigroup blicken nun auf die Anfang März anstehenden Zahlen. Sie rechnen zwar auch mit einem Umsatzrückgang im vierten Quartal, sind dabei allerdings weniger pessimistisch als der Konsens. Und auch bei der EBITDA-Marge sind die Experten zuversichtlicher. Für das kommende Jahr setzen sie auf eine verbesserte Nachfrage in allen Schlüsselregionen. Zudem biete der verbesserte Fokus des Unternehmens auf die mittelfristige Profitabilität eine starke Visibilität für die Margen. Entsprechend erhöhen sie neben ihrem Kursziel ihre Schätzungen für die EBITDA-Marge bis 2027 um fünf bis sieben Prozent und raten unverändert zum Kauf der Titel.

Zürich (awp)

