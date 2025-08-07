SIG-Aktie unbeeindruckt: SIG-Grossaktionär Last weiterhin an Bord

Dies sagte ein Firmensprecher am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Am Morgen hatte eine offizielle Meldung der Schweizer Börse zu den "bedeutenden Aktionären" diesbezüglich Fragen aufgeworfen. Demnach hat Laurens Last seinen Anteil von gut 10 Prozent auf unter 3 Prozent gesenkt.

Laut dem SIG-Sprecher hat Last aber lediglich einen Teil seiner Aktien an Familienmitglieder weitergereicht und bildet nun mit diesen zusammen eine Aktionärsgruppe. Dies werde demnächst aus einer zweiten Meldung der Börse hervorgehen. "An der Beteiligung von Laurens Last hat sich insgesamt nichts verändert", so der Sprecher.

Last hatte seine Firma Scholle IPN 2022 an SIG verkauft und ist seither grösster Aktionär. Er befindet sich seit Monaten im Streit mit SIG. Denn er ist unzufrieden mit den geleisteten Extrazahlungen. Laut SIG hätte es solche gegeben, wenn das von ihm verkaufte Geschäft stark gewachsen wäre. Gemäss SIG war dies aber nicht der Fall.

Wegen des Rechtsstreits hatte der SIG-Verwaltungsrat Last nicht mehr zur Wiederwahl in das Gremium empfohlen. Dieser beugte sich diesem Verdikt.

Die SIG-Aktie zeigt sich an der SIX bei 13,34 CHF kaum bewegt.

Neuhausen am Rheinfall (awp)