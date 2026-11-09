SIG-Aktie stabil: Aufträge für 17 Abfülllinien gesichert

Die neuen Linien sollen die Produktionskapazitäten für aseptische Kartons, Standbeutel und Bag-in-Box-Produkte in Indien, dem Nahen Osten und Afrika erweitern, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess.

Darüber hinaus präsentierte der Schaffhauser Konzern an der Messe sechs neue Getränkekonzepte, die von seinen Produktinnovationsexperten in Dubai entwickelt wurden. Die Messe fand vom 3. bis 5. November im Dubai World Trade Centre statt.

Die SIG -Aktie verliert zeitweise geringfügige 0,07 Prozent auf 15,09 Franken.

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Neuhausen am Rheinfall (awp)