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09.11.2026 11:24:07
SIG-Aktie stabil: Aufträge für 17 Abfülllinien gesichert
SIG hat an der Messe Gulfood Manufacturing 2026 in Dubai Vereinbarungen über 17 neue Abfülllinien mit regionalen Lebensmittel- und Getränkeherstellern abgeschlossen.
Darüber hinaus präsentierte der Schaffhauser Konzern an der Messe sechs neue Getränkekonzepte, die von seinen Produktinnovationsexperten in Dubai entwickelt wurden. Die Messe fand vom 3. bis 5. November im Dubai World Trade Centre statt.Die SIG-Aktie verliert zeitweise geringfügige 0,07 Prozent auf 15,09 Franken.
awp-robot/rw
Neuhausen am Rheinfall (awp)
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