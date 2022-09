SIG-Aktie: SIG will Umweltfreundlichkeit von Getränkekartons steigern

Davon ist SIG -CEO Samuel Sigrist überzeugt, wie er gegenüber der Nachrichtenagentur AWP sagte.

Der Getränkekarton sei heute schon die Verpackungsart mit dem kleinsten CO2-Fussabdruck, so Sigrist. "Dies gilt umso mehr, wenn die nachwachsende Ressource Karton wie bei uns vollständig FSC-zertifiziert ist".

Führend in Sachen Nachhaltigkeit sei die SIG aber auch, weil es in der Produktpalette schon Getränkekartons ohne Aluminium gebe. Ohne Alufolie halbiere sich der CO2-Fussabddruck eines Getränkekartons, so der Konzernchef.

Das Problem sei aber noch, dass ein aseptischer Karton ohne Aluminium teurer sei als einer mit. "Also müssen wir die Plastikbarriere so günstig machen wie jene mit Alu. Ich bin sicher, dass wir das in den nächsten fünf Jahren schaffen werden." Aus diesem Grund sei auch die Firma Scholle IPN gekauft worden, weil sie über entsprechendes Know-how verfüge.

Ziel: Ins Altpapier

Neben dem Aluminium sorgt in den Getränkekartons eine Plastikbarriere für weiteren Schutz vor Sauerstoff, Licht und Feuchtigkeit. Auch hier soll es Verbesserungen geben: "Meine Vision ist es, dass wir auch diesen Anteil reduzieren können." In einer 10-Jahres-Perspektive sei es das Ziel, den Plastikanteil so zu verringern, dass der Getränkekarton ins Altpapier darf.

Heute landet der Getränkekarton in der Schweiz häufig noch im Müll. "Das Ausland zeigt, dass es anders ginge." In der EU würden über 50 Prozent der Getränkekartons recycelt. Länder wie Deutschland, Spanien und die Benelux-Staaten erreichten sogar Quoten von bis zu 80 Prozent. "Diese Quote hängt von der Infrastruktur und Anreizsystemen ab", so der CEO. Es sei eine "Herzensangelegenheit" von ihm, dass auch in der Schweiz mehr recycelt werde.

Doch laut dem Firmenchef gibt es in Sachen Nachhaltigkeit auch Grenzen. So sieht er in Getränkekartons ohne Plastikverschluss keinen Trend. "Viele Nachhaltigkeitsthemen liessen sich realisieren, wenn der Konsument bereit wäre, auf Convenience zu verzichten. In der Breite ist das aber nicht der Fall." Die meisten wollten Funktionalität UND Nachhaltigkeit.

