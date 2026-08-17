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Neue CEO 17.08.2026 08:44:00

SIG-Aktie: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst

SIG-Aktie: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst

SIG hat Ann-Kristin Erkens mit sofortiger Wirkung zur neuen Konzernchefin ernannt.

Beim Schaffhauser Verpackungsspezialisten SIG kommt es innerhalb eines Jahres zum zweiten abrupten Wechsel an der Unternehmensspitze. SIG hat Ann-Kristin Erkens mit sofortiger Wirkung zur neuen Konzernchefin ernannt. Sie ersetzt Mikko Keto, der erst im März 2026 die Führung übernommen hatte.

Kontinuität soll Transformation sichern

Der Verwaltungsrat begründete den Wechsel mit dem Bedarf an Kontinuität in der laufenden Transformation und einem hohen Umsetzungstempo. In der aktuellen Phase hätten diese für SIG oberste Priorität. Erkens sei am besten geeignet, das Unternehmen in die nächste Phase zu führen.

Erkens hatte den Schaffhauser Konzern bereits von August 2025 bis Ende Februar 2026 interimistisch geführt. Zuvor war der langjährige CEO Samuel Sigrist im August 2025 mit sofortiger Wirkung abgetreten. Der Verwaltungsrat hatte nach dem Abgang eine umfassende Strategieüberprüfung eingeleitet.

Bei der Ankündigung von Keto hatte es vergangenen Herbst geheissen, der Finne sei "für die Umsetzung der Richtige". Seine Amtszeit bei SIG endet nun nach knapp sechs Monaten. Weitere Angaben zu den Gründen für seinen vorzeitigen Abgang machte das Unternehmen zunächst nicht.

Erkens bleibt vorerst Finanzchefin

Erkens bleibt zusätzlich Finanzchefin der SIG, bis eine Nachfolge für diese Funktion bestimmt ist. Sie hatte als Interim-CEO die Transformation aufgegleist und dabei nach Angaben des Unternehmens gute Ergebnisse erzielt.

Zweiter abrupter Wechsel in einem Jahr

Mit dem Abgang von Keto kommt es bei SIG innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten abrupten Wechsel an der Spitze der Konzernleitung. Im April 2025 war der Schwede Ola Rollén zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt worden. Im August 2025 einigten sich Verwaltungsrat und Sigrist auf dessen Rücktritt mit sofortiger Wirkung.

Im Fokus steht für Erkens nun auch der Kapitalmarkttag am 27. Oktober 2026, der trotz der jüngsten Führungswechsel wie geplant stattfinden soll. Dort wird sie ein Update zur Strategie von SIG und zu den mittelfristigen Zielsetzungen geben.

Prognosen für 2026 bestätigt

Die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr wurden bestätigt. Demnach erwartet die Gruppe im "Übergangsjahr" 2026 weiterhin ein währungsbereinigtes und zu konstanten Kunststoffpreisen berechnetes Umsatzwachstum von 0 bis 2 Prozent sowie eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 15,7 und 16,2 Prozent.

Neuhausen am Rheinfall (awp)

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Bildquelle: SIG Combibloc
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