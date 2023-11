SIG-Aktie leichter: Neues Packaging Development Center Europa geht an den Start

Mit diesem will SIG laut einer Mitteilung vom Montag die Entwicklung von nachhaltigen Verpackungslösungen stärken.

Konkret sollen neue Verpackungsformate und -materialien entwickelt und deren Markteinführung beschleunigt werden. Insgesamt wurden 10 Millionen Euro in das Zentrum investiert.

An der SIX verliert die SIG-Aktie am Montag zeitweise 0,97 Prozent auf 20,38 Franken. Händler auf die UBS , die sich in einem aktuellen Kommentare etwas zurückhaltend über den Hersteller von Verpackungslösungen äussert. Der Experte sieht demnach Risiken für das angestrebte Umsatzwachstum im laufenden Jahr. Vor allem liefen die Scholle-Geschäfte schleppender, weil Kunden im letzten Jahr ihre Lagerbestände aufgestockt hätten.

