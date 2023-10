SIG-Aktie in Rot: Grundstein für neues Werk in Indien gelegt

Es handelt sich um die zehnte Anlage für aseptische Verpackungen von SIG , wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Das Werk entsteht in Ahmedabad im westindischen Bundesstaat Gujarat. Die Investition in Höhe von rund 100 Millionen Euro soll in den Jahren 2023 bis 2025 schrittweise erfolgen. Der Start für die kommerzielle Produktion ist für Ende 2024 geplant. Rund 300 Arbeitsplätze sollen dort bis 2025 entstehen.

Im SIX-Handel sinkt die SIG-Aktie zeitweise 1,28 Prozent auf 20,08 Franken.

cg/hr

Neuhausen am Rheinfall (awp)