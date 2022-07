SIG-Aktie höher: Umsatz im ersten Halbjahr auch dank Preiserhöhungen gesteigert - Gewinn von Akquisitions- und Integrationskosten gedrückt

Dazu trugen auch Preiserhöhungen bei. Weitere Erhöhungen sollen im zweiten Halbjahr die Marge stützen. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt SIG.

Von Januar bis Juni setzte SIG 1142,6 Millionen Euro um, das sind 18,3 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Wechselkurseffekte und die Übernahme von Scholle IPN herausgerechnet beläuft sich das Plus auf 7,5 Prozent, wie der Verpackungsspezialist am Dienstag mitteilte. Alleine im zweiten Quartal belief sich das organische Wachstum auf 8,8 Prozent.

Weitere Preiserhöhungen geplant

Ab dem zweiten Jahresviertel hätten Preiserhöhungen zur Beschleunigung des organischen Wachstums beigetragen, schrieb SIG. Diese seien in allen Regionen umgesetzt worden. Gemeinsam mit Mengensteigerungen hätten die gestiegenen Rohmaterialkosten weitgehend ausgeglichen werden können. Preiserhöhungen sollen im zweiten Halbjahr dann auch zur Marge beitragen.

In der ersten Jahreshälfte sank nun zunächst die bereinigte EBITDA-Marge auf 24,6 Prozent von 27,3 Prozent im Vorjahreshalbjahr. In absoluten Zahlen stieg der bereinigte Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA um 6,2 Prozent auf 280,5 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 66,6 Millionen Euro, knapp 28 Prozent weniger als im Vorjahr.

Ausblick bestätigt

Für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen die Prognose von März. Demnach wird mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im Bereich von 22 bis 24 Prozent gerechnet sowie mit einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 26 Prozent. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass sich die Inputkosten und die Wechselkurse nicht wesentlich verändern.

Das Unternehmen geht aber auch davon aus, dass das Geschäft in Russland und der Ukraine durch den Krieg und die damit verbundenen Sanktionen beeinträchtigt wird. 2021 beliefen sich die Verkäufe in Russland und der Ukraine indes auf weniger als 2 Prozent des Gesamtumsatzes.

SIG-Gewinn von Akquisitions- und Integrationskosten gedrückt

Der Verpackungshersteller SIG hat in der ersten Jahreshälfte 2022 unter dem Strich deutlich weniger verdient. Der Reingewinn sank um knapp 28 Prozent auf 66,6 Millionen Euro. Grund dafür waren Akquisitions- und Integrationskosten sowie Absicherungsgeschäfte für Währungen und Rohstoffe.

Um solche Effekte bereinigt wäre das Reinergebnis um knapp 5 Prozent gestiegen, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Anfang Juni hatte SIG für 1,36 Milliarden Euro den US-Konkurrenten Scholle IPN übernommen. Die Integration sei in vollem Gange, schrieb SIG. Im dritten Quartal soll zudem ein weiterer Zukauf - von Evergreen Asia für 335 Millionen US-Dollar - abgeschlossen werden.

Aufgrund der Übernahme von Scholle IPN erhöhte sich auch die Nettoverschulungsquote auf 3,1x von 2,5x per Jahresende 2021. Die Ausgabe neuer Aktien im Wert von 204 Millionen Euro im Mai, eine Schuldscheinplatzierung über 650 Millionen im Juni und der Abschluss eines Bankkredits über 270 Millionen Dollar im Juli sicherten die langfristige Finanzierung der Übernahmen, hiess es weiter.

Mittelfristig strebt das Unternehmen eine Nettoverschuldungsquote von 2,0x an, wobei Ende 2024 ein Zwischenziel von 2,5x erreicht werden soll.

Die Aktien der SIG zeigen sich im Zürcher Handel zeitweise mit Verlusten 0,61 Prozent bei 23,00 Franken.

Die SIG-Aktie gewinnt zeitweise an der SIX 3,63 Prozent auf 23,98 Franken.

Zürich (awp) / Neuhausen am Rheinfall (awp)