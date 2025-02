SIG-Aktie fester: SIG startet Produktion von Verpackungs- und Abfülllösungen in Indien

Der 90-Millionen-Euro-Bau in Ahmedabad sei ein wichtiger Schritt, um die Präsenz im "dynamischsten und wachstumsstärksten" Markt zu erhöhen, teilte SIG am Donnerstag mit.

Die Produktionsstätte im Bundesstaat Gujarat verfügt laut den Angaben über modernste Technologie und über eine anfängliche Produktionskapazität von bis zu 4 Milliarden Kartonverpackungen pro Jahr. Die werden für Hersteller von Milchprodukten und von kohlesäurenfreien Soft Drinks produziert. Dabei schaffe SIG mehr als 300 Arbeitsplätze vor Ort, so die Mitteilung weiter.

SIG habe seit dem Eintritt in den indischen Markt im Jahr 2018 die Expansion des Geschäfts vorangetrieben und auch im Jahr 2024 den Umsatz im zweistelligen Prozentraten gesteigert, hiess es. Der Verwaltungsrat habe bereits Pläne für den Bau einer Extrusionsanlage in Indien genehmigt, die im Jahr 2027 in Betrieb gehen soll. Dafür nimmt die Gruppe weitere 50 Millionen Euro in die Hand.

Die SIG-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,16 Prozent höher bei 19,98 Franken.

