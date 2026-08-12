SIFCO Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SIFCO Industries hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SIFCO Industries ein EPS von 0.560 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 26.1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch