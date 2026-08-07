Sienna Senior Living hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sienna Senior Living stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0.11 CAD gegenüber 0.060 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13.67 Prozent auf 277.1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 243.8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch