Siemens zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Siemens hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 14.16 INR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 13.63 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 57.34 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49.00 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch