Siemens: "Wir warnen nicht vor zu hohen Gewinnschätzungen" - Aktie gibt nach

"Wir sind derzeit im regulären Konsens-Call vor dem Quartalsende", so ein Siemens -IR-Sprecher. Für eine Warnung gebe es aber keinen Anlass, sagte er. Wie das Unternehmen später verlauten liess, habe der Sprecher mit seiner Aussage: "Wir warnen nicht vor zu hohen Gewinnschätzungen" ausdrücken wollen, dass Siemens derzeit die Schätzungen der Analysten für das noch laufende dritte Quartal für eine eigene Konsensschätzung sammele und sich deswegen zu an der Börse kursierenden Prognosen nicht äussern könne. "Derzeit liegt aufgrund der neuen Unternehmensstruktur kein Konsensus in der neuen Struktur vor", ergänzte ein Siemens-Sprecher.

Die Siemens-Aktie ist mit den Gerüchten im Markt zeitweise deutlich unter Druck geraten und weiter gefallen, während der DAX gleichzeitig deutlich gestiegen ist. Schlussendlich büssten die Titel noch 1,01 Prozent ein auf 103,74 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)