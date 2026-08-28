Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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29.08.2026 01:11:06
Siemens-Vorstand rät von umfassenden EU-Zöllen gegen China ab
Siemens-Vorstandschef Busch warnt davor, Handelsprobleme mit China pauschal auf unfaire Praktiken zurückzuführen. Er spricht sich gegen umfassende EU-Zölle aus und erklärt, welche Reaktion er stattdessen von Brüssel erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
In eigener Sache
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
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28.08.26
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28.08.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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28.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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28.08.26
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28.08.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX legt zu (finanzen.ch)