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15.10.2026 16:57:00

Siemens verkauft 113 Batteriezüge für 2 Milliarden Euro

Siemens
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Laut Siemens ist es der grösste Auftrag für Batteriezüge weltweit: Niedersachsen bestellt 113 Züge, deren Batterien sich an der Oberleitung aufladen, für seinen Regionalverkehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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