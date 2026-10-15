Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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15.10.2026 16:57:00
Siemens verkauft 113 Batteriezüge für 2 Milliarden Euro
Siemens ist es der grösste Auftrag für Batteriezüge weltweit: Niedersachsen bestellt 113 Züge, deren Batterien sich an der Oberleitung aufladen, für seinen Regionalverkehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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