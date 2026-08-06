Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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06.08.2026 13:35:50
Siemens und Telekom übertreffen Erwartungen - Commerzbank mit Rekordgewinn
Siemens und die Deutsche Telekom legen starke Zahlen vor, die Commerzbank erzielt ein Rekordergebnis. Börsenexperte Volker Schulz diskutiert mit Dietmar Deffner die Kursaussichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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