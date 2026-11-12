|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 10:21:36
Siemens steigert Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau
Zürich (awp) - Der deutsche Industriekonzern Siemens hat in der Schweiz im Geschäftsjahr 2025/26 wieder zugelegt. Der Umsatz stieg auf einen Rekordwert, während der Auftragseingang insbesondere dank eines Grossauftrags der SBB kräftig anzog.
Insgesamt erhöhten sich die Verkäufe im Schweizer Markt im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr um knapp 3 Prozent auf 3,171 Milliarden Franken, wie Siemens Schweiz am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr war der Umsatz noch leicht auf 3,093 Milliarden Franken gesunken.
Auch der Auftragseingang erreichte laut Siemens ein historisches Niveau. Massgeblich dazu beigetragen habe der rund 2 Milliarden Franken schwere Auftrag der SBB für 116 neue Doppelstockzüge. Diese sollen ab 2031 im Zürcher S-Bahn-Netz und in der Westschweiz eingesetzt werden. Konkrete Zahlen zum Auftragseingang nannte Siemens nicht.
Die Zahl der Mitarbeitenden in der Schweiz ging derweil um 1,6 Prozent auf 5839 zurück. Der Konzern ist hierzulande an rund 20 Standorten vertreten. Gleichzeitig investiert Siemens 110 Millionen Franken in den Ausbau seines Campus in Wallisellen. Bis 2029 sollen dort Flächen für rund 1000 Mitarbeitende entstehen.
Weiter auf Wachstumskurs befindet sich die in Zug beheimatete globale Geschäftseinheit Siemens Smart Infrastructure. Deren weltweiter Umsatz stieg um 12 Prozent auf 25,09 Milliarden Euro. Angetrieben wurde das Geschäft unter anderem von der hohen Nachfrage nach Rechenzentren.
Gewinnzahlen auf Länderebene veröffentlicht Siemens keine.
to/ys
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
12.11.26
|Optimismus in Europa: STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Analyse: UBS AG vergibt Buy an Siemens-Aktie (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Siemens-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Siemens Aktie News: Siemens am Mittag höher (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|12.11.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Siemens am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.