Siemens steigert Umsatz in der Schweiz auf Rekordniveau

Zürich (awp) - Der deutsche Industriekonzern Siemens hat in der Schweiz im Geschäftsjahr 2025/26 wieder zugelegt. Der Umsatz stieg auf einen Rekordwert, während der Auftragseingang insbesondere dank eines Grossauftrags der SBB kräftig anzog.

Insgesamt erhöhten sich die Verkäufe im Schweizer Markt im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr um knapp 3 Prozent auf 3,171 Milliarden Franken, wie Siemens Schweiz am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahr war der Umsatz noch leicht auf 3,093 Milliarden Franken gesunken.

Auch der Auftragseingang erreichte laut Siemens ein historisches Niveau. Massgeblich dazu beigetragen habe der rund 2 Milliarden Franken schwere Auftrag der SBB für 116 neue Doppelstockzüge. Diese sollen ab 2031 im Zürcher S-Bahn-Netz und in der Westschweiz eingesetzt werden. Konkrete Zahlen zum Auftragseingang nannte Siemens nicht.

Die Zahl der Mitarbeitenden in der Schweiz ging derweil um 1,6 Prozent auf 5839 zurück. Der Konzern ist hierzulande an rund 20 Standorten vertreten. Gleichzeitig investiert Siemens 110 Millionen Franken in den Ausbau seines Campus in Wallisellen. Bis 2029 sollen dort Flächen für rund 1000 Mitarbeitende entstehen.

Weiter auf Wachstumskurs befindet sich die in Zug beheimatete globale Geschäftseinheit Siemens Smart Infrastructure. Deren weltweiter Umsatz stieg um 12 Prozent auf 25,09 Milliarden Euro. Angetrieben wurde das Geschäft unter anderem von der hohen Nachfrage nach Rechenzentren.

Gewinnzahlen auf Länderebene veröffentlicht Siemens keine.

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