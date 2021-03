Siemens Schweiz gewinnt Aufträge in Australien

Börse aktuell - Live Ticker

An den US-Börsen verpufft die Freude der Anleger über eine weiterhin extrem lockere Geldpolitik der Fed grösstenteils wieder. Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag zuversichtlicher. Das deutsche Börsenbarometer erklimmt ein neues Rekordhoch. Die Handelsplätze in Fernost zeigten sich am Donnerstag stärker.