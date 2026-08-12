Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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12.08.2026 15:53:00
Siemens: Rainer Brehm übernimmt Leitung der neuen Automation-Sparte
Siemens zuständig, nun wird er zum Chef der neu geschaffenen Geschäftseinheit Automation befördert. Der Vorgang ist Teil des Konzernumbaus von Siemens-Chef Roland Busch.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
In eigener Sache
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Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
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