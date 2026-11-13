Siemens öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Siemens hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 2.80 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2.07 EUR je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23.68 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 21.43 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 10.94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Siemens ein EPS von 12.25 EUR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 83.37 Milliarden EUR, während im Vorjahr 78.91 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch