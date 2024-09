Siemens Mobility baut US-Werk für Hochgeschwindigkeitszüge in Horseheads

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens Mobility wird sein erstes Werk für Hochgeschwindigkeitszüge in Nordamerika in Horseheads im US-Bundesstaat New York bauen. Das neue Werk in den Vereinigten Staaten soll Amerikas ersten Hochgeschwindigkeitszug, den American Pioneer 220, herstellen, teilte Siemens Mobility am Montagabend mit. Der Zug soll auf der Strecke von Las Vegas nach Südkalifornien von Brightline West eingesetzt werden. Die Produktion des American Pioneer 220 soll dort im Jahr 2026 beginnen. Die Investition bezifferte Siemens Mobility auf etwa 60 Millionen US-Dollar.

Das neue Werk von Siemens Mobility wird eine Fläche von fast 28.000 m² haben und etwa 300 Arbeitsplätze schaffen - darunter Jobs in der elektromechanischen Montage, Qualitätsmanagement, Qualitätskontrolle, Industrieproduktion, Testentwicklung, Projektmanagement, Supply Chain Management und Logistik.

September 09, 2024 12:19 ET (16:19 GMT)