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04.11.2026 16:24:40
Siemens Healthineers schlägt vier neue Aufsichtsräte vor
DOW JONES--Der Aufsichtsrat von Siemens Healthineers hat Nachfolger für seine scheidenden Mitglieder, zu denen auch Siemens-Chef Roland Busch gehört, gefunden. Wie der Konzern mitteilte, schlägt das Kontrollgremium DHL-Finanzchefin Melanie Kreis, Charité-Chef Heyo Kroemer sowie Radiologieprofessor Jonathan Lewin und FMC-Aufsichtsratsmitglied Pascale Witz vor. Neben Busch, der sein Mandat wie angekündigt vorzeitig niederlegt, scheiden Siemens-CFO Veronika Bienert sowie Marion Helmes und Karl-Heinz Streibich aus dem Gremium aus.
Die Aufsichtsräte Ralf Thomas, der das Gremium leitet, und Peter Körte stellen sich bei der Hauptversammlung 2027 zur Wiederwahl. Körte wäre damit der einzige Siemens-Vertreter im Aufsichtsrat. Sein Mandat läuft zwar noch bis 2029, seine vorzeitige Wiederwahl soll allerdings Stabilität sichern, so Siemens Healthineers.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 04, 2026 10:25 ET (15:25 GMT)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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