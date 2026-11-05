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05.11.2026 07:03:24
Siemens Healthineers rechnet bei Wachstum mit weniger Gewinn
DOW JONES--Siemens Healthineers hat im abgelaufenen Geschäftsjahr bei einem vergleichbaren Wachstum von 4,0 Prozent einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,42 Euro verbucht. Damit wurden die eigenen Ziele erfüllt und die des Marktes leicht übertroffen. Für das neue Geschäftsjahr rechnet das Medizintechnikunternehmen aus Erlangen mit 4,0 bis 5,0 Prozent vergleichbarem Wachstum und einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,20 bis 2,40 Euro je Aktie. Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr eine konstante Dividende von 1,00 Euro bekommen.
Im vierten Quartal verbuchte die Siemens-Tochter bei einem vergleichbaren Wachstum von 5,9 Prozent einen Rückgang der Marge auf das bereinigte EBIT um 1,5 Punkte auf 15,9 Prozent. Gegenläufig zu positiven Beiträgen aus dem Umsatzwachstum sowie Sondereffekten im Zusammenhang mit Pensionsplänen und Zollrückerstattungen wirkten Währungseffekte, die Bildung von Rückstellungen für rechtliche und produktbezogene Risiken im Segment Imaging sowie aussergewöhnliche Kostensteigerungen in spezifischen Feldern in allen Segmenten negativ.
Vorstandschef Bernd Montag kündigte den Beginn des Carve-outs beim margenschwachen Diagnostic-Geschäft an. Bis Mitte 2028 soll die Sparte unter dem neuen Markennamen Olyrian Diagnostics komplett verselbstständigt werden.
Siemens Healthineers selbst wird bei seiner geplanten Abspaltung vom Mutterkonzern im nächsten Jahr auf deren Markennamen verzichten und unter dem Namen Healthineers firmieren. "Healthineers beschreibt, wer wir sind - Ingenieure und Pioniere im Gesundheitswesen", sagte Montag. "Wir schärfen unser Portfolio und stärken weiter unseren Kern, während wir unser Diagnostik-Geschäft für eine erfolgreiche Zukunft positionieren."
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/uxd
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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