Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 15’048 0.2%  SPI 21’217 0.3%  Dow 53’356 3.0%  DAX 26’617 0.7%  Euro 0.9179 0.0%  EStoxx50 6’305 0.6%  Gold 4’126 1.5%  Bitcoin 65’637 -0.2%  Dollar 0.8171 0.0%  Öl 95.9 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
So viel Verlust hätte ein Investment in Tezos von vor 1 Jahr eingefahren
Wie viel Verlust eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr eingebracht hätte
BKW Aktie steigt: Energiekonzern schaltet Rundsteuerung Ende 2029 ab
Bayer: Die Wende nimmt Gestalt an
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Suche...
ETF Sparplan

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

Handeln
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Trennung eingeleitet 05.11.2026 10:21:00

Siemens Healthineers plant Abspaltung und neuen Namen – Aktie unter Druck

Siemens Healthineers plant Abspaltung und neuen Namen – Aktie unter Druck

Der Medizintechnikkonzern zieht Konsequenzen aus der anhaltend schwierigen Entwicklung eines Geschäftsbereichs.

Siemens Healthineers
39.55 CHF -3.66%
Kaufen Verkaufen
Im Zuge der Abspaltung vom Mutterkonzern Siemens stellt sich der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers neu auf. So wird der Traditionsname Siemens verschwinden. Zudem leitete Healthineers die seit Längerem erwartete Trennung von dem schwächelnden Geschäft mit der Labordiagnostik ein. Um die Kosten dafür aufzufangen, legte das Unternehmen ein neues Restrukturierungsprogramm auf. Für das neue Geschäftsjahr zeigte sich das Management um Konzernchef Bernd Montag angesichts der Fülle von Strukturthemen zunächst vorsichtig.

Die Aktien von Siemens Healthineers zollten am Donnerstag im frühen Handel vorerst ihrem starken Lauf Tribut, kämpften sich zuletzt auf XETRA aber wieder an ihren Vortageskurs heran. Die Papiere hatten seit Anfang Oktober eine Rally hingelegt, mit einem Kursgewinn von 18 Prozent und damit ihre zeitweise deutlichen Verluste seit Jahresbeginn wettgemacht.

Analysten konzentrierten sich zunächst auf den Ausblick für 2026/27. Dieser sei nicht gut genug, um das hohe Kursniveau zu halten, hiess es nun am Markt. Beim Umsatz erscheine er konservativ, das angepeilte Ergebnis je Aktie lasse aber eine Kürzung der Konsensschätzungen um 3 Prozent erwarten, bemerkte etwa Analyst David Adlington von JPMorgan.

Siemens-Abspaltung und neuer Unternehmensname

Mit der Entflechtung von Siemens will sich der Konzern künftig nur noch Healthineers nennen. Dabei soll es eine Übergangsfrist von drei Jahren geben, teilte das Unternehmen im Rahmen der Veröffentlichung seiner Jahreszahlen in Erlangen mit. "Siemens ist, woher wir kommen, und bleibt ein wichtiger und geschätzter Teil unseres Erbes", sagte Konzernchef Bernd Montag. Der Name Healthineers beschreibe jedoch, was das Unternehmen sei.

Siemens hatte angekündigt, sich von der Mehrheit an seiner Tochter trennen zu wollen. Dies soll im Rahmen einer Abspaltung geschehen. So sollen die Aktionäre beider Unternehmen auf den Hauptversammlungen im kommenden Februar darüber abstimmen. Weitere Details hatte Siemens für die Jahreszahlen in der kommenden Woche angekündigt. Der Münchner Konzern strebt mittelfristig eine reine Finanzbeteiligung an.

Früheren Angaben zufolge sollen in einem ersten Schritt 30 Prozent an Siemens Healthineers abgegeben werden. Aktionäre hatten dies schon länger gefordert, da Healthineers zu den anderen Geschäften des Konzerns keine Synergien aufweist und viel Kapital bindet. Siemens hat Healthineers 2018 an die Börse gebracht und hält derzeit, letzten Angaben zufolge, noch rund 67 Prozent. Bereits am Mittwoch hatte Healthineers einen Umbau des Aufsichtsrats angekündigt. Unter anderem werden Siemens-Chef Roland Busch und seine Finanzchefin Veronika Bienert das Gremium verlassen.

Labordiagnostik wird ausgegliedert

Healthineers will sich zudem künftig auf sein Geschäft mit der Bildgebung sowie der Präzisionstherapie konzentrieren. So wurde eine grundsätzliche Entscheidung über die Ausgliederung des Geschäfts mit Laborstrassen getroffen. Healthineers hatte den Bereich schon seit Längerem zur Disposition gestellt. Das neue Unternehmen soll künftig Olyrian Diagnostics heissen und bleibe während des Übergangs Teil von Healthineers. Der Prozess soll bis zur Mitte des Kalenderjahres 2028 abgeschlossen werden.

Der Bereich ist schon länger das Sorgenkind von Healthineers. Das China-Geschäft bleibt dort schwierig und das sukzessive Auslaufen älterer Analyse-Systeme belastet. So musste Healthineers wegen der schlechten Entwicklung im Sommer den Umsatzausblick senken. Zudem gibt es keine Synergien zu den anderen Geschäftsbereichen.

Neues Restrukturierungsprogramm soll Kosten auffangen

Das Unternehmen kündigte in diesem Zusammenhang ein neues Restrukturierungsprogramm für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030 an. Die Entflechtung von Siemens, die Ausgliederung der Labordiagnostik sowie die bereits bekannte teilweise Einstellung des Ultraschallgeschäfts verursachen zunächst höhere Ausgaben. So rechnet Siemens Healthineers allein dadurch mit jährlichen Belastungen von rund 300 Millionen Euro. Zudem sollen die Strukturen an die neuen Gegebenheiten angepasst werden. Die künftige Aufstellung soll schlanker werden.

Vorsichtiger Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026/27

Mit diesen Strukturthemen im Rücken gab Healthineers einen vorsichtigen Ausblick auf das laufende Jahr. So dürften unter anderem die Kosten für die Entflechtung von Siemens sowie die Einstellung von Ultraschallgeschäften den Gewinn belasten. Dazu kommen höhere Kosten im Zuge der Inflation. So dürfte der bereinigte Gewinn je Aktie von 2,42 Euro auf 2,20 bis 2,40 Euro sinken. Analysten haben derzeit im Konsens 2,37 auf dem Zettel. Das vergleichbare Umsatzwachstum erwartet der Konzern bei vier bis 5 Prozent, was unter den Erwartungen der Analysten von 5,5 Prozent liegt.

Umsatz und Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr gestiegen

Die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr rückten dabei in den Hintergrund. Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der vergleichbare Umsatz um vier Prozent auf 23,63 Milliarden Euro, was am oberen Ende der Unternehmensprognose lag. Nominal betrug das Plus 1,1 Prozent. Unter dem Strich verdiente Siemens Healthineers gut 2,2 Milliarden Euro und damit 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dabei beschleunigte sich das Wachstum im vierten Quartal. Vergleichbar erzielte das Unternehmen ein Plus von 5,9 Prozent auf knapp 6,8 Milliarden Euro Umsatz. Getrieben wurde die Entwicklung von einem zweistelligen Umsatzplus in der Bildgebung - hier hatte Healthineers bereits zum dritten Quartal angekündigt, dass sich Umsätze in die letzten drei Monate des Geschäftsjahres verschieben würden. Die Sparte Precision Therapie mit dem Krebsspezialisten Varian legte um 4,8 Prozent zu. Dagegen musste der Bereich Labordiagnostik erneut einen Rückgang hinnehmen.

Für das vergangene Geschäftsjahr will Siemens Healthineers eine unveränderte Dividende von einem Euro je Aktie zahlen.

ERLANGEN (awp international)

Weitere Links:

Oktober 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens Healthineers-Aktie

Bildquelle: testing / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16.10.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:24 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Industrie – Rückenwind nimmt zu/Goldminen – Rendite trotz Gegenwind
09:28 Marktüberblick: Heidelberg Materials haussiert nach Zahlen
09:21 SMI knackt 15.000er-Marke
08:19 Logo WHS Midterm-Beben: Nasdaq dreht 1.000 Punkte – SHORT-Treffer und LONG-Drama live!
04.11.26 Siemens Energy als Infrastrukturprofiteur des KI-Booms mit strukturellem Rückenwind
03.11.26 Julius Bär: 16.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Infineon Technologies AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’731.90 19.51 SQRBDU
Short 16’035.72 13.97 S4QBAU
Short 16’683.24 8.35 S2BZ5U
SMI-Kurs: 15’050.10 05.11.2026 10:45:48
Long 14’467.32 19.38 SY17BU
Long 14’142.05 13.66 SAB9DU
Long 13’554.70 9.00 SGBWIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Bayer-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Infineon-Aktie
Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor
Meier Tobler erhält öffentliches Kaufangebot von Ahlsell – Verwaltungsrat empfiehlt einstimmig die Annahme
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Schwere Niederlage für Trump: SMI mit Rekordhoch -- DAX geht mit kräftigen Gewinnen in den Feierabend -- US-Börsen schliessen deutlich höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Novo Nordisk-Aktie gesucht: Starke Q3-Zahlen bringen nächste Zielerhöhung
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Montagmittag

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.