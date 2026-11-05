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05.11.2026 07:12:37
Siemens Healthineers mit vorsichtigem Ausblick
ERLANGEN (awp international) - Der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers gibt einen zurückhaltenden Ausblick auf das neue Geschäftsjahr. So dürfte das vergleichbare Umsatzwachstum 2026/27 (per Ende September) bei vier bis fünf Prozent liegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Erlangen mit. Darin ausgeklammert sind Währungs- und Portfolioeffekte. Analysten hatten mit 5,5 Prozent Plus gerechnet. Beim bereinigten Ergebnis je Aktie geht der Konzern von 2,20 bis 2,40 Euro aus, was unter dem Vorjahreswert von 2,42 Euro liegt. Analysten haben hier 2,37 Euro auf dem Zettel.
Im vergangenen Geschäftsjahr stieg der vergleichbare Umsatz um vier Prozent auf 23,63 Milliarden Euro, was am oberen Ende der Unternehmensprognose lag. Nominal betrug das Plus 1,1 Prozent. Unter dem Strich verdiente Siemens Healthineers 2,2 Milliarden Euro und damit 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,42 Euro. Analysten hatten hier etwas weniger erwartet.
Dabei beschleunigte sich das Wachstum im vierten Quartal. Vergleichbar erzielte das Unternehmen ein Plus von 5,9 Prozent auf knapp 6,8 Milliarden Euro Umsatz. Getrieben wurde die Entwicklung von einem zweistelligen Umsatzplus in der Bildgebung - hier hatte Healthineers bereits zum dritten Quartal angekündigt, dass sich Umsätze in die letzten drei Monate des Geschäftsjahres verschieben würden. Die Sparte Precision Therapie mit dem Krebsspezialisten Varian legte um 4,8 Prozent zu. Dagegen musste der Bereich Labordiagnostik erneut einen Rückgang hinnehmen.
Für das vergangene Geschäftsjahr will Siemens Healthineers eine unveränderte Dividende von einem Euro je Aktie zahlen./nas/stk
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Siemens Healthineers am 05.11.2026
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