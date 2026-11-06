Siemens Healthineers-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 47,50 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel ist sehr optimistisch für 2027, wie er am Donnerstag schrieb. Er rechnet mit einem starken Produktzyklus.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:12 Uhr 2.8 Prozent im Minus bei 43.72 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 16.65 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 526’410 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 0.3 Prozent nach unten.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 17:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.