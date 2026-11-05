Siemens Healthineers-Aktie: Hold-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Mittelwert der neuen Prognose für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Geschäftsjahr 2026/27 liege um drei Prozent unter der Konsenserwartung, sodass letztere etwas sinken dürften, schrieb Sam England am Donnerstag nach dem Bericht.

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Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:06 Uhr ging es um 1.9 Prozent auf 44.00 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 9.09 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 990’847 Siemens Healthineers-Aktien. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 0.3 Prozent nach oben. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 05.11.2026 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 09:59 / GMT

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