Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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12.05.2026 11:52:44
Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,15 auf 45,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend. Zudem habe sich der Ausblick des Medizintechnikkonzerns verdüstert. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 11:36 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.0 Prozent auf 33.91 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 34.77 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 210’279 Siemens Healthineers-Aktien. Das Papier büsste seit Jahresbeginn 2026 22.7 Prozent ein. Voraussichtlich am 31.07.2026 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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