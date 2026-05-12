Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’090 -0.1%  SPI 18’570 0.0%  Dow 49’704 0.2%  DAX 24’144 -0.9%  Euro 0.9172 0.1%  EStoxx50 5’845 -0.9%  Gold 4’703 -0.7%  Bitcoin 63’087 -0.8%  Dollar 0.7807 0.3%  Öl 107.2 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Lindt1057075Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Under Armour präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Devisen im Blick: So bewegen sich Dollar, Franken und Euro
Anleger sichern Gewinne: Chip-Aktien wie AMD, Intel & Co. geraten nach starker KI-Rally unter Druck
NVIDIA-Aktie trotz KI-Boom ohne Schwung: Darauf sollten Anleger jetzt achten
Suche...
eToro entdecken

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie auf dem Prüfstand 12.05.2026 11:52:44

Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Die Siemens Healthineers-Aktie wurde von Bernstein Research einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Siemens Healthineers
31.10 CHF 1.34%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52,15 auf 45,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Susannah Ludwig am Montagabend. Zudem habe sich der Ausblick des Medizintechnikkonzerns verdüstert. Der Experte reduzierte seine Ergebnisprognosen für 2026 und 2027.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 11:36 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1.0 Prozent auf 33.91 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 34.77 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 210’279 Siemens Healthineers-Aktien. Das Papier büsste seit Jahresbeginn 2026 22.7 Prozent ein. Voraussichtlich am 31.07.2026 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 20:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ams-Osram: Neustart im KI-Licht

Bessere Zahlen, ein fokussierteres Portfolio und neue Wachstumschancen in der Photonics-Technologie: ams-Osram arbeitet sich aus der Restrukturierung heraus - für risikobewusste Anleger wird die Aktie wieder interessant.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:03 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
06:57 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 Siemens Healthineers Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Siemens Healthineers Hold Deutsche Bank AG
08.05.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Um 18 Uhr live: Abgesicherte Einkommens-Strategien - Dein Schutzschild im volatilen Markt 2026

Schluss mit Hoffen! Erfahre im Webinar, wie Einkommens-Strategien mit Optionen und technischer Analyse funktionieren, inkusive LIVE-Handel! So nutzt du statistische Erkenntnisse für solides Trading.

Schnell noch Plätze sichern!

Finanzielle Bildung vorantreiben

Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Lisa Osada über ihren Weg als Finfluencerin, die Bedeutung von finanzieller Bildung und ihre persönliche Investmentstrategie. Frisch ausgezeichnet als Finfluencerin des Jahres gibt sie spannende Einblicke in ihr Depot und ihre Herangehensweise an den Vermögensaufbau.

Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl

Inside Trading & Investment

09:07 Marktüberblick: BASF und Delivery Hero gesucht
08:38 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Amrize, Geberit, Sika
08:32 SMI-Anleger orientierungslos
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – An der 50-Tage-Linie
11.05.26 OVO Energy im Visier von E.ON
11.05.26 Finanzielle Bildung beginnt früh: Warum Sparroutinen wichtiger sind als perfekte Aktienauswahl
07.05.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Bachem Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’604.54 19.55 BKJS5U
Short 13’875.10 13.94 SV5BGU
Short 14’397.35 8.91 S43BWU
SMI-Kurs: 13’089.53 12.05.2026 11:46:47
Long 12’513.87 19.27 S6OBEU
Long 12’244.51 13.79 S6IBVU
Long 11’721.43 8.91 SHFB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagmittag billiger
Sunrise-Aktie rutscht ab: Partnerschaft mit Schweizer KI-Anbieter Phoeniqs
Barrick Mining steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Aktie springt an
Swatch-Aktie nimmt ab: Swatch lanciert eine Uhr zusammen mit Konkurrent Audemars Piguet
Aktien-Rally in Seoul: Aktien von SK hynix und Samsung mit Kursexplosion
KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
D-Wave Quantum Aktie News: D-Wave Quantum verteuert sich am Nachmittag kräftig
Kursziele massiv angehoben: Stehen diese zwei Chip-Giganten vor dem nächsten Ausbruch?
RENK Aktie News: RENK am Mittag mit Kursverlusten
CSL-Aktie mit Kurssturz: Prognosesenkung belastet - BioNTech vor dem Aufwind?

Top-Rankings

KW 19: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 19: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 19: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.