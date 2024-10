Siemens Healthineers-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Anleger müssten sich angesichts der fortgesetzten China-Schwäche bei Philips auch beim deutschen Konkurrenten auf eine Enttäuschung einstellen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar mit Blick auf den bevorstehenden Quartalsbericht Anfang November.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 11:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.5 Prozent auf 48.46 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 23.81 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 226’537 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 6.1 Prozent nach unten. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 06.11.2024 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 08:17 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.