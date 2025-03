Siemens Gamesa verkauft Mehrheit an indischem Windgeschäft an TPG

DOW JONES--Siemens Gamesa verkauft die Mehrheit am indischen Windgeschäft an ein neues Unternehmen des US-Investors TPG. Wie der Energietechnikkonzern mitteilte, wird er 90 Prozent seines Windkraftgeschäfts in Indien und Sri Lanka veräussern und einen Anteil von 10 Prozent an dem übertragenen Geschäft behalten. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die Tochter von Siemens Energy und TPG gehen zudem eine strategische Partnerschaft ein. Die Vereinbarung umfasst die Herstellung, Installation und den Service von Onshore-Windkraftanlagen in Indien und Sri Lanka. Im Rahmen des Geschäftsübergangs wechseln ca. 1.000 Mitarbeiter den Arbeitgeber, und zwei Produktionsstätten in Indien werden an das neue Unternehmen übertragen. Siemens Gamesa wird das Wachstum des Unternehmens durch einen langfristigen Technologie-Lizenzvertrag weiter unterstützen.

Indien ist der Mitteilung zufolge ein Wachstumsmarkt für die Windenergie mit einer erwarteten Kapazitätserweiterung von etwa 57 Gigawatt bis 2032. Mit der Übertragung des Geschäftes an TPG erhalte der indische Markt "die Aufmerksamkeit (...), die er verdient", während Siemens Gamesa den strategischen Schwerpunkt auf andere Kernmärkte verlagern könne.

March 26, 2025 04:13 ET (08:13 GMT)