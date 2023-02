Siemens Gamesa-Aktie: Siemens Gamesa ab Dienstag nicht mehr an Madrider Börse handelbar

Hintergrund sei die Übernahme des Windturbinenherstellers durch die deutsche Muttergesellschaft Siemens Energy AG , teilte die spanische Börsenaufsicht am Freitag mit.

Die Aussetzung ab dem 7. Februar wird bis zum endgültigen Ausschluss der Aktien vom Handel an der spanischen Börse in Kraft bleiben, so die Aufsichtsbehörde. Ende Januar hatten die Aktionäre von Siemens Gamesa dem Ausschluss von der Börsennotierung zugestimmt, nachdem Siemens Energy ein erfolgreiches Übernahmeangebot unterbreitet hatte. Siemens Energy plant, das Unternehmen nach den jüngsten finanziellen und operativen Schwierigkeiten vollständig zu integrieren.

Von Joshua Kirby

MADRID (Dow Jones)