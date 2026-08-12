Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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12.08.2026 13:17:00
Siemens Energy: Widerstand im Aufsichtsrat gegen Abspaltung der Industriesparte
Siemens EnergyDie Abspaltung der milliardenschweren Industriesparte rückt näher. Erste Aufsichtsräte begehren auf. Sie fürchten, die Einheit könnte nach einer Trennung weiter zerfleddert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
153.14 CHF 2.53%
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