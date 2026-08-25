Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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25.08.2026 11:42:00
Siemens Energy: Verkauf der Industriesparte lockt namhafte Bieter an
Siemens EnergySiemens Energy will die von Anne-Laure de Chammard geführte Industriesparte in Teilen oder als Ganzes verkaufen. Für den möglichen Verkauf eines Mehrheitsanteiles des Dampfturbinengeschäfts formiert sich bereits ein Kreis namhafter Bieter.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
144.77 CHF 4.91%
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Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
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