Siemens Energy und Air Liquide planen gemeinsame Serienfertigung von Elektrolyseuren - Aktien verlustreich

Wie die Unternehmen mitteilten, gründen sie dafür ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem der deutsche Konzern mit 74,9 Prozent die Mehrheit halten wird. Der Produktionsstart ist für die zweite Jahreshälfte 2023 vorgesehen.

Bis 2025 peilen die Partner einen Anstieg der jährlichen Produktionskapazität auf 3 Gigawatt an. "Wir wollen eine treibende Kraft für die Wasserstofftechnologie sein", sagte Siemens-Energy-Chef Christian Bruch laut Mitteilung. "Um grünen Wasserstoff wettbewerbsfähig zu machen, brauchen wir in Serie gefertigte, kostengünstige und skalierbare Elektrolyseure."

Das Joint Venture, an dem der französische Gasekonzern 25,1 Prozent halten wird, soll in Berlin angesiedelt werden, ebenso die Elektrolyseurfertigung im Multi-Gigawattbereich, in der die Elektrolysemodule ("Stacks") für das Gemeinschaftsunternehmen hergestellt werden. Letzteres hatte Siemens bereits Anfang des Jahres angekündigt.

Die Aktie von Air Liquide geben am Donnerstag an der EURONEXT in Paris zeitweise um 1,71 Prozent auf 127,96 Euro nach, während Papiere von Siemens Energy via XETRA zeitweise 1,57 Prozent auf 15,37 Euro verlieren.

FRANKFURT (Dow Jones)