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Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

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12.08.2026 13:17:00

Siemens Energy: Streit um Industriesparte als Vorbote grösserer Zerschlagung

Siemens Energy
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Die Abspaltung der milliardenschweren Industriesparte rückt näher. Erste Aufsichtsräte begehren auf. Sie fürchten, die Einheit könnte nach einer Trennung weiter zerfleddert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online

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Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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07:46 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
12.08.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
06.08.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
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05.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
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Short 15’398.95 13.50 SPNB2U
Short 15’951.80 8.86 SRPBPU
SMI-Kurs: 14’498.04 13.08.2026 11:34:13
Long 13’870.77 19.53 SEBN5U
Long 13’562.51 13.76 SABIUU
Long 12’983.09 8.89 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Siemens am 12.08.2026

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