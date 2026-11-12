Siemens Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Siemens Energy hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 1.49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.190 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.83 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Energy einen Umsatz von 10.43 Milliarden EUR eingefahren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1.46 EUR sowie einen Umsatz von 12.76 Milliarden EUR prognostiziert.

In Sachen EPS wurden 4.44 EUR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Energy 1.63 EUR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Siemens Energy in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13.22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 44.24 Milliarden EUR im Vergleich zu 39.08 Milliarden EUR im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4.47 EUR ausgegangen, während der Umsatz auf 44.22 Milliarden EUR prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.ch