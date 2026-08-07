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07.08.2026 06:37:00
Siemens Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Siemens Energy lud am 05.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Siemens Energy hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.800 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.31 Milliarden USD – ein Plus von 20.50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 11.05 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.274 USD sowie einem Umsatz von 12.91 Milliarden USD in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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