Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
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12.08.2026 16:32:00
Siemens Energy mit Streit um Abspaltung, Tuis Gewinneinbruch, Abiturienten bei Karrierecoaches - das war Mittwoch, 12.08.2026
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
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Analysen zu Siemens Energy AG
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Siemens am 12.08.2026
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