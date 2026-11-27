Siemens Energy India hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 18.33 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10.10 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30.50 Prozent auf 34.53 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.46 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 16.07 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 31.83 Milliarden INR ausgegangen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 50.01 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Siemens Energy India ein EPS von 30.89 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31.24 Prozent auf 102.43 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78.05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch